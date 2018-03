Gjatë seancës për demarkacionin me Malin e Zi

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, e filloi senacën me një qartësim për opinionin publik duke thënë se kjo senacë ka të bëjë drejtpërdrejt me liberalizimit duke thënë se nëse nuk kalon Kuvendi nuk ka të drejt ta kthejë temën e njejtë për 10 ditë.

Ndërsa, deputeti i VV-së, Glauk Konjufca tha se këtu janë dy “nëse”. Sipas tij, është një “nëse” më e rëndësishmë. “Nëseja” tjetër sipas tij është çka nëse raftifikohet demarakcioni sot. “Informo qytetarët se Kosova po humb territorë”, tha ai. E që sipas tij kjo e dyta është më e rëndësishme se sa liberalizimi, shkruan rtv21.tv.

“Pse opozita duhet me marrë këtë përgjigjësi pasi përgjegjës jeni vet se Kosova po humb territor dhe kjo herët apo vonë do të zbulohet”, tha Konjufca gjatë seancës për demarkacionin me Malin e Zi.

Në seancën e sotme të pranishëm në sallë janë 93 deputetë./21Media