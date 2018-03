Në konsullatë do të hapet ekspozita me piktura të artistit, Samedin Asllani

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Gjenevë, me rastin e dhjetë vjetorit të pavarësisë së Kosovës, nesër do t’i ketë dyert e hapura për të gjithë bashkatdhetarët që dëshirojnë të vizitojnë selinë e konsullatës.

Sipas njoftimit, nga ora 14:00 të gjithë bashkatdhetarët do të mund ta vizitojnë konsullatën në adresën e re “Rue de Lausanne 63, 1202.

Ndërsa, duke filluar nga ora 18:00, në konsullatë do të hapet ekspozita me piktura të artistit, Samedin Asllani dhe do të organizohet një pritje për të gjithë të pranishmit për të shënuar 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.