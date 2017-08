Uashingtoni po hedh “benzinë në zjarr”

Koreja e Veriut ja ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara të Amerikës se është duke hedhur benzinë në zjarr, me stërvitjet e përbashkëta ushtarake me ushtrinë e Koresë së Jugut, të cilat fillojnë javën e ardhshme.

Retorika e luftës mes dy vendeve u thellua edhe më shumë, pasi që Peniani zhvilloi dy teste të raketave balistike muajin e kaluar, teste këto të cilat nxitën reagimin e Presidentit amerikan, Donald Tramp, i cili tha se Peniani do të përballet me zjarr dhe ashpërsi, nëse vazhdon provokimet, transmeton rtv21.tv.

Koreja e Veriut më pas kërcënoi se do të shkrepë raketa në drejtim të ishullit amerikan në Paqësor, Guamit dhe se ky sulm mund të ndërmerret, varësisht prej veprimeve të Uashingtonit në rajon.

Seuli dhe Uashingtoni do të fillojnë nesër manovrën e përbshkët ushtarake, në të cilën do të marrin pjesë me mijëra ushtarë, ndërsa Peniani këtë manovër e ka cilësuar si një përgatitje për invadim.

Mediat shtetërore në Penian manovrën e cilësuan si një akt të armiqësisë dhe theksuan se askush nuk mund të garantoi se manovra nuk do të shndërrohen në konflikt të armatosur./21Media