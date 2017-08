Peniani është duke shqyrtuar me kujdes planin operativ

Koreja e Veriut ka tërhequr vërejtjen se mund të shkrepë raketa në drejtim të Guamit, ishull ky amerikan në Paqësor.

Në anën tjetër, presidenti amerikan, Donald Trump, i ka premtuar autoriteteve në Penian se do të përballen me zjarr dhe ashpërsi.

Peniani ka qartësuar se aktualisht është duke shqyrtuar me kujdes planin operativ për të qëlluar zonat përreth Guamit me raketa balistike me rreze të mesme veprimi, ka raportuar agjencia veri-koreane e lajmeve, KCNA.

Plani është në fazat përfundimtare dhe zbatimi i tij mund të filloi në momentin kur për këtë të vendos udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, shtoi agjencia.

Guam është pjesë e territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në këtë ishull gjendet një bazë e ushtrisë amerikane.

Trump vetëm disa orë më herët ja tërhoqi vërejtjen Koresë së Veriut se do të përballet me zjarr dhe ashpërsi, pas publikimit të raportit se agjentët amerikanë besojnë se Peniani ja ka arritur të prodhojë predhë bërthamore, të cilën mund ta bartin raketat ekzistuese në arsenalin e Penianit.

“Do të ishte mirë që Koreja e Veriut të mos kërcënojë më Amerikën. Do t’i priste një zjarr dhe ashpërsi, të cilat bota nuk i ka parë ende”, deklaroi Trump.

Ndërkohë, Japonia ka zhvilluar manovra të përbashkëta ajrore me aeroplanët bombardues amerikanë në hapësirën ajrore të Japonisë në afërsi të Gadishullit të Koresë.

Krahas manovrave me aeroplanët japonezë, aeroplanët amerikanë B1, të aftë që të bartin bomba bërthamore, kanë zhvilluar manovra edhe me aeroplanët e Koresë së Jugut./21Media