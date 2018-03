“Fuqizimi i gruas ndërmarrëse”

“Fuqizimi i gruas ndërmarrëse”

Kosova sivjet iu bashkua shumë shteteve në botë me organizimin e “Global Mentoring Ëalk me temë: Fuqizimi i Gruas Ndërmarrëse. Në aktivitetin e grave ndërmarrëse në Prishtinë u theksua se gratë në Kosovë ende vazhdojnë të mos trajtohen të barabarta dhe se në vende pune përballen me barriera të shumta./21Media