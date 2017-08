Haradinaj ka thënë se me dhembje kanë marrë lajmin për vdekjen e Rexhepit

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka kujtuar ish-kryeministrin e Kosovës, Bajram Rexhepi duke thënë se Kosova ka humbur një njeri të përkushtuar për lirinë e demokracinë e saj.

“Me dhimbje te thelle kemi marre lajmin per vdekjen e hershme te Bajram Rexhepit, nje figure te rendesishme politike ne vend. Kosova ka humbur nje njeri te perkushtuar per lirine e demokracine e saj, ish-kryeministrin e pare te saj qe ka udhehequr se bashku me forcat tjera politike ne vend me procesin e veshtire te rimekembjes se vendit, dhe nje mjek te shkelqyer qe ka ndihmuar jete njerezish ne kohe lufte e paqe. Ne keto caste te dhimbjes jemi bashke me familjen, miqte dhe bashkepunetoret e tij”, thuhet në postimin e Haradinajt.

Ndryshe sot në moshën 63 vjeçare ka ndërruar jetë Ish-kryeministri i Kosovës, Bajram Rexhepi./21Media