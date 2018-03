Hoti: U munduam ta balancojmë borxhin publik mes huazimit të brendshëm dhe të jashtëm.-Osmani: Nuk kemi shumë borxh publik

Borxhi publik i Kosovës ka arritur në rreth një miliardë euro. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, borxhi publik në vitin 2016, ishte 852.7 milionë euro ose 13.9 për qind më i lartë se sa në vitin 2015. Por me gjithë rritjen, ky nivel i borxhit e mban Kosovën në pozitën e vendit me shkallën më të ulët të borxhit publik, krahasuar me vendet e rajonit./21Media