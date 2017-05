Koncerte, lojra e programe të ndryshme

Dita e Evropës, 9 maji do të shënohet me aktivitete edukative dhe kulturore në mbarë Kosovën dhe me çmimin “Evropiani i Vitit”.

Qytetarët janë të ftuar të marrin pjesë në koncerte, në artin e rrugës dhe në garën në basketboll (streetball), përgatitjen e librave nga të rinjtë, shfaqjen e dokumentareve dhe programet interaktive në komuna të ndryshme.

Si pjesë e festimeve të Ditës së Evropës, BE-ja në Kosovë do të japë për herë të dytë çmimin e vet “Evropiani i vitit”, për të vlerësuar një individ/institucion për promovimin e idesë evropiane në Kosovë.

Të nominuarit për çmimin e vitit 2017 janë: Erzen Shkololli, artist dhe kurator, Baleti i Kosovës dhe Grupi për Studime Ligjore dhe Politike.

Çmimi do të prezantohet nga shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova dhe nga Majlinda Kelmendi, kampionia Olimpike, Botërore dhe Evropiane e Xhudos dhe fituesja e parë e çmimit “Evropiani i Vitit”.

Aktivitetet qendrore do të fillojnë në orën 12:00 në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë./21Media

