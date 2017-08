Përfaqësuesja e Kosovës në Hendboll, në grupmoshën U-17, në konkurrencën e femrave, me sukses ka startuar në garat preliminare për kampionatin evropian, në kuadër të turneut të divizionit “B” që po zhvillohet në Shkup

Në ndeshjen e parë, pas një loje shumë të mire, sidomos në pjesën e parë, Kosova ka mundur ekipin e Islandës me rezultat 26 me 25 dhe është për tu vlerësuar angazhimi i të gjitha vashave, të cilat ngjallin shpresat për kualifikim në ciklin eliminator.

Ndër më të dalluarat ishin portierja Leunita Gashi dhe realizatorja më e mirë me 7 gola, Sara Rexhepi, e cila nga juria u shpall edhe lojtare e ndeshjës.

Prej orës 19.00 , ka filluar ndeshja e dytë e Kosovës, e cila po takohet me ekipin favorit të grupit me Slloveninë, e cila në ndeshjen e parë mundi Izraelin me rezultat 28 me 24.

Ndërkohë, ka përfunduar, ndeshja e parë e ditës së sotme, në këtë divizion. Bullgaria mundi Izraelin me rezultat 20 me 27.

Nesër prej ores 13.00 Kosova luan kundër Izraelit, kurse të premtën mbyll turneun, kundër Bullgarisë! Dy të parat e grupit, sigurojnë kualifikimin për ciklin eliminator për kampionatin e sivjemë evropian./21Media