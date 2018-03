Gërxhaliu: Kosova në këtë samit do t’i argumentoj rreth 500 milionë euro

Kosova do të prezantohet me rreth 40 projekte që kapin vlerën e rreth 500 milionë eurove në samitin që do të organizohet në Londër për vendet e Ballkanit Perëndimor me përkrahjen e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim./21Media