Gërrxhaliu: Kosova në këtë samit do t’i argumentoj rreth 500 milionë euro

Kosova do të prezantohet me rreth 40 projekte që kapin vlerën e rreth 500 milionë eurove në Samitin që do të organizohet në Londër për vendet e Ballkanit Perëndimor me përkrahjen e Bankës Evropiane për Rindertim dhe Zhvillim.

Kështu kanë bërë të ditur kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërrxhaliu dhe Gazmend Abrashi, koordinator nacional për Ballkanin Perëndimor në zyrën e kryeministrit, Ramush Haradinaj.

Me projekte të tyre do të prezantohen në këtë samit 18 komuna të Kosovës, projektet e të cilave janë pranuar për t’u prezantuar në këtë samit.

Gërxhaliu tha se e veçanta e këtij samiti do të jetë paraqitja e Kosovës me projekte konkrete, ku totali i vlerës që do të tentohet të argumentohet është afër 500 milionë euro. Ajo që e bënë të veçantë nga këndvështrimi i Kosovës një samit të tillë, sipas tij, është fakti që për herë të parë Kosova është përgatitur që të ketë propozime konkrete.

“Ajo çka e veçon këtë samit është edhe fakti që Kosova do të jetë e paraqitur, përveç aspektit politik edhe me projekte konkrete dhe për herë të parë përveç projekteve me rëndësi publike, projekteve me rëndësi nga partneriteti publiko-privat do të ketë edhe projekte për të aplikuar nga sektori privat. Totali i vlerës që do të tentohet të argumentohet është afër 500 milionë euro dhe kjo e dëshmon me së miri rëndësinë dhe qasjen e Kosovës në këtë samit”, tha Gërrxhaliu.

Kreu i OEK-ut, pati kritika edhe për bllokadën rreth mos miratimit të demarkacionit me Malin e Zi. Gërxhaliu tha se ky samit po ndodhë në një moment ku Kosova nuk po mund të çlirohet nga një agjendë politike e cila në momente të caktuara interesat politike po ngritën mbi interesa të popullit dhe zhvillimit ekonomik.

“Jemi dëshmitar të asaj çfarë është duke ndodhur në parlamentin e Kosovës ku kemi një bllokadë të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion. Kjo po ndodhë në kohën kur Kosova do të vizitohet nga krerët evropian, nga Junker, Mogherini dhe Hahn, po ndodh e tëra kjo kur kemi një samit të tillë dhe besoj se është koha kur duhet të kuptojnë që mbi interesa të shtetit nuk mund të jetë interesi politik dhe ai partiak. Por jam optimist se Kosova do të mbijetoj edhe në këtë kohë dhe do të funksionoj si shtet ndoshta për inati të armiqve dhe për inati të politikanëve në Kosovë”, theksoi Gërxhaliu.

Ndërsa, Abrashi tha se kanë përgatitur diku 40 projekte që do të prezantohen në Samitin e Londrës.

Abrashi theksoi se nga këto projekte 14 apo 15 projekte do të jenë nga bizneset private.

“Kësaj here e kemi marrë më seriozisht këtë pjesëmarrje të Kosovës dhe kemi përgatitur mesë 40 projekte. Projektet kanë të bëjnë me infrastrukturë, gjegjësisht projekte infrastrukturore në të cilat janë kyç kryesisht të gjitha komunat dhe janë projekte të cilat në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës kemi ftuar komunitetin e biznesit të aplikoj që së bashku me zyrën e kryeministrit do të jenë prezentë në Samitin e Londrës”, tha Abrashi.

E mira e krejt këtyre projekteve, sipas Abrashit është se shumë projekte kanë të bëjnë me energjinë solare. Ai përmendi dy projekte që flasim për mbi 250 megavat në energjinë solare, derisa, ka projekte që kanë të bëjnë edhe me energjinë e ripërteritshme të ujit, erës dhe formave tjera.

Në këtë samit, njëra ndër projektet kryesore që do të prezantohet është unaza e brendshme të Prishtinës që lidhë periferinë e kryeqytetit me autostradat ekzistuese, e që kap vlerën e 63 milionë euro.

Pos këtyre projekteve, në Samitin e Londrës Abrashi tha se do të prezantohen edhe dy projekte të veçanta që janë nacionale dhe shumë të mëdha. Projekti i gazsjellësit dhe linja hekurudhore Kosovë-Shqipëri.

“Jashtë këtyre projekteve është me rëndësi të cekim që janë dy projekte tjera nacionale që kryeministri Haradinaj do t’i prezantoj në EBRD. Është projekti i gaz sjellësit i cili është në ndërtim e sipër i ashtuquajturi TAP, i cili niset nga Azerbajxhani, vjen në Gjeorgji, Turqi, Greqi dhe Shqipëri. Ky gaz sjellës vazhdon prej Fierit dhe shkon në pjesën jugore të Italisë….Projekti i dytë i cili është më shumë projekt të cilin është duke e shtyrë pala kosovare është ndërlidhja e rrjetit hekurudhor të Kosovës me Shqipërinë. Siç e dini nuk ekziston rrjet hekurudhor me Shqipërinë, ideja është të nisemi prej Fushë Kosovës në Tiranë-Durrës dhe me dal në portin e Durrësit”, theksoi ai.

Abrashi tha se 17 kilometra është pjesa e Kosovës nga Prizreni deri në kufi që duhet ndërtuar, ndërsa pjesa tjetër është diku 108 kilometra, nga kufiri deri në Milot.