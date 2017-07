Vermeulen: Shkak vonesa e krijimit të institucioneve

Përfaqësuesi rezident i FMN-së në Kosovë, Rud Vermeulen, ka thënë se të premten me 4 gusht skadon programi mes FMN-së dhe institucioneve kosovare, me ç’ rast nuk do të bëhet rimburësimi i 15 milionë eurove.

Pas ndërprerjes së këtij projekti vendi rrezikon t’i humbë edhe 75 milionë euro të tjera nga fondet e IPA-s të BE-së, të ndërlidhura me programet e Fondit./21Media