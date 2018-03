Te nderuar qytetarë, ikonat #Kosova10 janë vendosur në qendrat e qyteteve të Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Klinës, Ferizajit, Gjilanit, Drenasit dhe Kaçanikut. Po i presim 📸 tuaja. #imageofkosovo

A post shared by IMAGE of KOSOVO (@imageofkosovo) on Feb 10, 2018 at 10:00am PST