Nën organizimin e liderit të spektakleve të modës në vend dhe rajon Gecjan Fashion Group u realizua spektakli "Balkans Best Model 2017"

Në këtë eveniment morën pjesë vajza modele nga shumë shtete të ballkanit, në garën për modelen më të mirë në Ballkan.

Nën prezencen e mbi 3500 shikuesve që ndodheshin në Rafaelo Resort në Shengjin juria profesionale që përbëhej nga Ilir Geci Producent, Avni Selmani Fotograf, Teuta Krasniqi nga GfG në Gjermani, Aleksander Rajkov, Miki Cernokrak, Indrit Murati nga Shqiperija Ime, Fehmi Bunjaku producent në Norvegji, Ben Golemi Koreograf dhe perfaqesuesja e Shqiprija event, ndau këto çmime:

Çmimin e madh si modelja më e mire e ballkanit “Balkan’s Best Model 2017” e mori vajza nga Kosova e cila jeton në Suedi

Kosovare Halimi perveç kurorës së punuar enkas për këtë event, fitoi edhe 3000 euro para të gatshme dhe mbi 2500 euro vlerë dhurata dhe shpërblime të tjera.

Çmimet tjera në këtë spektakle u fituan nga:

-Balkan’s Best Model Sekond Place: Ornela Nikolli

-BBM Thirds place: Angela Stavreska

-Best Photomodel of Balkon’s 2017: Xhovana Frashnaj

-Best Face of Balkon’s 2017: Ana Spasovska

-Gecjan fashion Group Models: Ornela Nikolli

Ivana Cupic

Kosovare Halimi

Angela Stavreska

Andriana

Hygerta Beqiri

Arijola Allamani

Ana Spasovska

-Imazh of DIVA FASHION CENTER: Xhovana Frashnaj

-Best Elegance Model Of Balkan’s: Ivana Cupic

-Best Model of Shqiperija ime: Xhovana Frashnaj

-Best friendship: Hygerta Beqiri

Një çmim tjetër që u nda në këtë spektakel ishte edhe modelja më e mire e publikut dhe këtë çmim me duartokitjet e publikut dukshëm më shumë se për vajzat tjera e fitoi po ashtu modelja Kosovare Halimi.

Producenti Ilir Geci në përfundim të këtij eventi u shpreh shumë i kënaqur me nivelin e organizimit, numrin e madh të pjesëmarrësve në natën finale dhe me vajzat konkurente.

Po ashtu Geci deklaroi që është shumë kënaqësi kur publiku dhe juria janë të një mendje për vajzën fituese.

Për argëtimin e të pranishmeve në këtë eveniment u përkujdes këngëtari Hekuran Krasniqi.

Po ashtu te pranishmëve përmes një loje shpërblyese iu ndanë dhe 4 shpërblime në vlerë nga 300 euro fustane nga Qendra e Modes Diva.