Njëri rrahu gruan dhe babanë e saj, tjetri dy të tjerë

Një 23 vjeçar nga Kosova, me iniciale R.G, ka përfunduar në pranga pasi ka dhunuar fizikisht bashkëshorten e tij, me iniciale V.G, 21 vjeçe dhe babain e saj, E.G 48 vjeç, banues në Prishtinë.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen Nr.1 të Sarandës rreth orës 04:30. Në konflikt, është përfshirë edhe një 17 vjeçar me iniciale L.Zh, me origjinë nga Kosova dhe banues në Breme të Gjermanisë, shkruan oranews. Ai ka goditur me sende të forta shtetasin D.G., 54 vjeç, banues në Prishtinë si dhe shtetasin A.G., 26 vjeç, banus në Obiliq Kosovë.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë së Rrethit të Sarandës.