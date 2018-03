“Jo vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera, kohëve të fundit po marrin vetura me qira për kryerjen e punëve''

“Jo vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera, kohëve të fundit po marrin vetura me qira për kryerjen e punëve”

Edhe pse rreth 10 mijë vetura zyrtare kanë institucionet e vendit, rreth 22 institucione të Kosovës qendrore dhe lokale janë përfshirë në procesin e marrjes me qira të automjeteve, ndër to së fundmi edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) me dhjetë vetura të tipit “Reno-megana”.

Zyrtarë të KQZ-së përveç se kanë pranuar se janë qira-marrës të automjeteve, nuk kanë treguar për shumën, shfrytëzimin, operatorin dhe shumën e mjeteve.

“Ne jemi të përfshirë në procesin e marrjes me qira përmes Autoritetit Qendror të Prokurimit. Çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen, kohën e zbatimit, operatorin, shumën e mjeteve, etj., janë në kompetencë të AQP-së”, ka thënë për kp kryeshefi ekzekutiv i Komsionit Qendror të Zgjedhjeve, Enis Halimi për kp me një shkresë elektronike.

Ndërsa, zyrtarë të Ministrisë së Administratës Publike, kanë thënë se edhe KQZ kohën e fundit ka marrë vetura me qira për kryerjen e punëve me këtë veprim.

“Jo vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera, kohëve të fundit po marrin vetura me qira për kryerjen e punëve për shkak se me këtë veprim po e kursejnë buxhetin e shtetit. Për veturat e tilla institucionet nuk kanë kurrfarë obligimi për amortizim dhe mirëmbajtje të tyre”, ka thënë Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim Publik në MAP.

Përfituesi i këtij tenderi rreth 7 milionë euro ka treguar se kontrata e cila është nënshkruar me Qeverinë e Kosovës, konkretisht me Autoritetin Qendror të Kosovës është nënshkruar në tetor të vitit të kaluar, ndërsa ka filluar të implementohet në fund të muajit janar të vitit 2018.

Drejtori i sallonit të automjeteve “Auto mita” Zgjim Mita ka thënë se kontrata përfshinë gjithsej 358 votuara.

Sipas tij, vlera e kësaj kontrate e cila është përfshitë në dy llote, është me kohë zgjatje prej 5 vjet e gjysmë në vlerë prej 6.7 milionë euro.

Ndër institucione të tjera, të cilat janë të përfshira në procesin e marrjes me qira të automjeteve janë edhe Komuna e Prishtinës, Komuna e Lipjanit, Dogana e Kosovës, Administrata Tatimore e Kosovës, Ministria e Drejtësisë dhe të tjera.