Krasniqi: Kur folni për politizim, flisni edhe për ASHAK-un

Shefi i deputetëve të PDK-së, Memli Krasniqi në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës ku po diskutohet lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lart për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit tha se kur flasin për politizim, duhet të shikohet a po bëhet fjalë për partizim apo politizim

Madje, sipas tij, nëse shihet kjo kështu, atëherë Akademia e Shkencave është plot me njerëz të cilët janë edhe udhëheqës të partive.

“Nëse flasim kështu, atëherë ma thoni një parti politike në Kosovë e cila ka pasur çfarëdo përgjegjësie qoftë në nivel qendror apo lokal dhe nuk ka pasur anëtarë të saj në sistemin e arsimit. Dhe në fund të fundit ne s’mund t’ua mohojmë të drejtën edhe punonjësve të arsimit që të jenë pjesë e partive të partive politike. Nëse ky bordi i kaluar ka qenë politik, a është edhe ky tjetri që po vjen politik, dikush thotë po, a bën me na kallxu me emra. E përmendet Blerim Rexha, por hajt po shkojmë tjerët a kanë qenë politik, ose këta tjerët që i ka propozuar Qeveria a janë politik, cilave parti janë. Nëse flasim për politizim, atëherë a është ASHAK-u institucion i rëndësishëm i shkencës në këtë vend. A po na kallëzoni a është ASHAK-u një institucion që s’kishte me qenë mirë me qenë i populluar prej zyrtarë ve politik dhe partiak që kanë pozita udhëheqëse në parti politike”, tha Krasniqi.

Krasniqi theksoi se procesi pasi është bërë ankimimi në EQAR, nuk është bërë mirë nga ana e ministrit. Madje, sipas tij, është PDK-ja ajo që e ka anëtarësuar Kosovën edhe në ENKA edhe në EQAR.

Ndryshe javën e kaluar është përjashtuar Agjencia Kosovare e Akreditimit nga organizata ndërkombëtare ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’. Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie.

Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale./21Media