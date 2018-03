Sipas Krasniqit, Rama iniciativat e deritashme në drejtim të Kosovës i ka përçarëse

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dje në seancën solemne për pavarësinë e Kosovës deklaroi se Kosova dhe Shqipëria në të ardhmen mund të kenë një president, simbol të unitetit kombëtar.

“Kosova dhe Shqipëria do të kenë politikë të jashtme dhe jo vetëm ambasada dhe përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo një president, simbol të unitetit kombëtar dhe një politikë kombëtare të sigurisë”, kishte thënë dje Rama.

Në lidhje me deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë ka reaguar profesori universitar, Milazim Krasniqi, i cili është shprehur se iniciativat e Ramës kanë qëllim vetëm të dobësojnë Kosovën e të inkurajojnë armiqtë e tij.

Sipas Krasniqit, askush nuk duhet të marrë seriozisht propozimet e Edi Ramës.

”Edi Rama është aventurier. Është përçarës. Është i pabesë. Të tilla i ka të gjitha iniciativat e deritashme në drejtim të Kosovës. Të tillë e pati propozimin edhe sot në Prishtinë. (Sapo BE-ja e ka veçuar nga Serbia rrugën e Kosovës drejt integrimit, ky tipi synon ta mjegullojë e të mbulojë atë rrugë me dilema të tjera.Synon të frikësojë BE-në, me gjoja “qëllimet e fshehta” të Kosovës!!!) Pra, iniciativat e tij kanë vetëm një qëllim: të dobësojnë shtetin tonë e të inkurajojnë armiqtë e tij. Qaq. Prandaj askush nuk duhet ta marrë seriozisht, asnjë propozim të Ramës. As këtë të fundit, sepse edhe ky është hileqar”, ka shkruar Krasniqi në facebook.

Ndryshe, rreth deklaratës së Edi Ramës ka shumë reagime, në mesin e të cilave është edhe ajo e shefit të grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hotit, i cili deklaratën e Ramës e ka quajtur mungesë respekti për aspiratat e kosovarëve për shtet te pavarur./21Media