Ai tha se do të kujdeset që ta ngris zërin për drejtësi

Po vazhdon regjistrimi i deputetëve te zgjedhur të Kuvendit të Kosovës.Nga arresti shtëpiak leja iu dha edhe tanimë deputetit të zgjedhur të Vetëvendosjes, Frashër Kransiqi.

“Sot unë u regjistrova në Kuvend si deputet i zgjedhur por mendjen e kam te Atdhe Arfi, Adea Batusha, Egzon Haliti që janë në burg dhe jemi për një storje të montuar.

Fakti që populli më ka zgjedh deputet nuk duan ti besojnë storjet e montuara por t’i besojnë të vërtetes” ka thënë Frashëri.

Ai gjithashtu tha se do të kujdeset që ta ngris zërin për drejtësi.

“Do të kujdesem në mënyre të vendosur që ta ngris zërin për drejtesi që askujt të mos i ndodhin padrejtësi dhe bashkë me depeutët e VV-së do të kërkojmë në vazhdimësi drejtësi për vdekjen e Astrit Deharit.Kam kërkuar leje dhe leja më është dhanë për me u regjsitru dhe për pjesëmarrje në seancën konstotuive ndërsa do të kërkoj leje edhe për seanca tjera.” ka shtuar ai./21Media