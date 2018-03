Juncker, Mogherini dhe Hahn vizitojnë Ballkanin Perëndimor

Sot në Kosovë do të qëndrojnë për vizitë zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bashkë me Përfaqësuesen e Lartë, Federica Mogherini dhe komisionarin për Zgjerim Johannes Hahn.

Presidenti Juncker dhe delegacioni i BE-së nga ora 14:15 do të takohen me presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, si dhe do të mbajnë një takim me qytetarë, përfaqësues të mediave, aktivistë të shoqërisë civile, ndërmarrës, studentë, profesorë, rininë e partive politike, artistë, sportistë kosovarë, bursistë të programeve të BE-së, dhe shefat e misioneve të BE-së dhe bashkësisë ndërkombëtare.

Kjo është vizita e parë e Juncker në Kosovë dhe ajo bëhet në ditën kur Kuvendi i Kosovës pritet të votojë për demarkacionin me Malin e Zi.

Ky turne i krerëve të Bashkimit Evropian, ka filluar nga 25 shkurti dhe përfundon më 1 mars, bëhet për të prezantuar strategjinë e BE-së për rajonin e Ballkanit Perëndimor./21Media