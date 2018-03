Miliarderi Paul Singer tërheq vërejtjen

Elliott Management, fondi që ka një vlerë tre miliardë dollarë dhe cili është themeluar nga miliarderi Paul Singer, ja ka tërhequr vërejtjen klientëve që mos të investojnë në bitcoin dhe kriptovalutat tjera.

Në një letër dërguar klientëve, fondi shkroi se frika se nuk do të shfrytëzojmë mundësitë, ka ndikuar në forcimin e kriptovalutave. “Në historinë që do të shkruhet, kriptovalutat do të cilësohen si mashtrimi më i madh dhe më i përkryer në histori”, thuhet në letër, shkruan rtv21.tv

Fondi në letër shpjegoi se çfarë nuk është në rregull me kriptovalutat.

“Të gjithë kemi përqeshur fiset primitive, të cilat kanë shfrytëzuar gurë të mëdhenj apo derrat si mjet pagese. Qeshni sa të doni, por guri apo derri janë gjëra të vërteta. Kriptovalutat nuk janë asgjë tjetër, pos forcë për marketing e shpikësve, financuesve dhe të tjerëve, të cilëve ju pëlqen ideja e blerjes së kutisë së zezë, e cila në brendi është e zbrazët, me çmimin e një automjeti KIA, duke ëndërruar se do të shndërrohet në Mercedes. Ka pasur momente, kur këto ëndrra janë materializuar brenda disa orëve. Është kjo vetëm një flluskë. Nuk është vetëm mashtrim”, thuhet në letrën që Fondi ja dërgoi klientëve./21Media