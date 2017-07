Bisedat për Brexit i ka ndërlikuar një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, Kroacia

Më saktësisht, Zagrebi zyrtar po kërkon që Britania të hap tregun për punëtorët kroatë. Zyrtarët kroatë kanë kërkuar nga krye-negociatori për Brexit i unionit, Michelle Barney, që nëpërmjet negociatave ti mundësoi kroatëve që nga vera e ardhshme të kenë mundësi të jetojnë dhe të punojnë në Britani, duke siguruar në këtë mënyrë përfitimet, të cilat i gëzojnë qytetarët nga shtetet tjera anëtare të Bashkimit Evropian, pasi që Britania të largohet nga unioni, shkruan faqja në internet, Politiko.

Për dallim nga qytetarët e 26 shteteve anëtare të unionit, kroatët nuk gëzojnë të drejtën automatike për të punuar dhe jetuar në Britani, për shkak të kufizimeve të përkohshme, të vendosura pas anëtarësimit të Kroacisë në union në vitin 2013, transmeton rtv21.tv

Kufizimet e Britanisë për kroatët janë në fuqi deri më 30 qershor të vitit të ardhshëm, ndërsa Londra mund ti vazhdoi edhe për dy vjet tjera, pra përderisa janë duke vazhduar bisedimet për Brexit.

Nëse kjo ndodh, kroatët nuk do të përfitojnë nga premtimet, të cilat ja bëri të gjithë qytetarëve të unionit kryeministrja e Britanisë, Tereza Mej.

Deri më tani Kroacia nuk ka bërë ndonjë kërcënim në lidhje me Brexitin, por problemet në lidhje me këtë çështje dëshmojnë për mungesën e unitetit brenda Bashkimit Evropian, mungesë kjo e cila mund të pasoja politike për unionin dhe e cila do t’i mundësonte Britanisë që të shfrytëzoi në favor të saj këtë apo problemet tjera, të cilat mund të shfaqen gjatë bisedave, shkroi Politiko./21Media