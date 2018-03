Xhaferi tha se nuk dëshiron të referohet me datë se kur

Leximi i tretë i propozim-ligjit për përdorimin e gjuhëve, shumë shpejt do të këtë zgjidhje dhe do të jetë para deputetëve, kështu tha Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi, gjatë takimit me gazetarë. Ai tha se do të kemi zgjidhje politike për 35 mijë amendamentet e Ligjit për përdorimin e gjuhëve të parashtruara nga VMRO-DPMNE-ja opozitare. Për Ligjin për gjuhët u bë fjalë edhe në takimet me tre euro deputetët.

“Unë komunikoj me përfaqësuesit e VMRO-DPMNE-së , parashtruesit e amendamenteve dhe me partitë tjera, kjo çështje është diskutuar edhe me euro deputetët, konstatimi i përbashkët është që mos të lejohet bllokimi i parlamentit dhe kërkohet zgjidhje. Ditët në vijim do të kemi zgjidhje konkrete për këtë çështje, nuk kisha dashur të referohem me datë se kur”, tha Xhaferi.

Jo zyrtarisht mësohet se kjo javë është vendimtare për fatin e ligjit./21Media