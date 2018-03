Koalicioni anti-evropian mund të merr pushtetin në Itali, pasi që rezultatet e paraprake të zgjedhjeve parlamentare, të cilat u zhvilluan të dielën, dëshmojnë për një mbështetje të madhe për këto parti

Lëvizja pesë Yje, e kryesuar nga Luigji Di Maio, siguroi më shumë vota se sa është pritur, më saktë 33.4 për qind. Nëse kjo lëvizje vendos të hyjë në koalicion me partitë tjera popullsitë, atëherë Qeveria e re mund të drejtojë Italinë kah një program radikal kundër Bashkimit Evropian.

Është me rëndësi të nënvizohet se partia e ekstremit të djathtë, Liga, e kryesuar nga Mateo Salvini dhe e cila aktualisht është në koalicionin e kryesuar nga ish-Kryeministri Silvio Berluskoni, individualisht ka shënuar rezultat më të mirë se aleatët, duke siguruar 17.3 për qind të votave. Lëvizja pesë Yje më herët kishte përjashtuar mundësinë e forcimit të koalicionit me partitë tjera, por pas publikimit të rezultateve paraprake, zyrtari i partisë, Alfonso Bonafede, tha se lëvizja pesë Yje do të jetë shtylla ligjvënëse e vendit.

Duke analizuar rezultatet paraprake, ekspertët kanë vlerësuar se tani në Itali është i mundshëm formimi i një koalicioni, nga i cili frikësohet Brukseli. Rezultati paraqet brengë për zyrtarët në Bruksel, të cilët frikësohen se koalicioni i kryesuar nga lëvizja pesë Yje, do të kërkoi reforma gjithëpërfshirëse në union, me qëllim që të kthejë sovranitetin në Romë, e madje mund të kërkoi edhe organizimin e referendumit për anëtarësinë e Italisë në Bashkimin Evropian.

Që nga kriza financiare në vitin 2008, në Itali euroskepticizmi është forcuar dukshëm. Se blloku më i fuqishëm nga zgjedhjet doli koalicioni i qendrës së djathtë, i kryesuar nga Berluskoni, por Lëvizja Pesë Yje u rreshtua si partia më e fortë, e cila pa koalicion arriti të fitoi mbi 33 për qind të votave. Në vendin e tretë, më 23 për qind të votave u rreshtua koalicioni i qendrës së majtë, i kryesuar nga Partia demokratike e ish-kryeministrit Mateo Renci. Pasi që asnjë koalicion apo parti nuk fitoi shumicën absolute, pritet se bisedat për formimin e qeverisë do të jenë të gjata dhe të vështira./21Media