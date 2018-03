Veseli: Lista Serbe e duan dhe e respektojnë Republikën e Kosovë

Veseli: Lista Serbe e duan dhe e respektojnë Republikën e Kosovë

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka deklaruar se nuk ka patriotizëm më të madh se sa të votohet me konsensus të plotë marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, pasi vetëm kështu hapet perspektivë vendit dhe lëvizja e lirë e qytetarëve.

Veseli pasi i njoftojë deputetët në sallë për shtyrjen e seancës së jashtëzakonshme për nesër, doli edhe para mediave, ku thanë se janë në rrugë të mirë që të jenë unik në seancën e nesërme, duke shtuar se duan që deri të mërkurën të përfundojë çështja e ratifikimit të marrëveshjes së shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi.

Duke folur për takimin me një pjesë të opozitës, pozitës, ambasadorit amerikan Greg Delawie dhe shefen e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, tha se ishte një takim i mirë dhe do ta arrijnë që të jenë unik në seancë.

“Duam që deri të mërkurën çështja e ratifikimit të marrëveshjes së shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi të përfundon, jemi në rrugë të mirë, kërkojë përkrahje nga ju media, nga gjithë qytetarët, nga çdo faktor, që të arrijmë konsesusin dhe për atë çdo deputetë i Kuvendit që e donë atdheun e vet, që e donë shtetin e vet, nuk ka patriotizëm më të madh se sa sot, nesër, pasnesër kurdo që është seancën e jashtëzakonshme me konsensus të plotë pozitë dhe opozitë, se sa me votu ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit, t’i hapim perspektivë vendit, të ecim drejt zhvillimit ekonomik më tepër se sa debateve shterpe në mes vete për patriotizmin formal, tërë jemi patriot, tërë e duam Kosovën, njerëzit duan të lëvizin lirshëm dhe Kosova duhet ta ketë perspektivë, mos ta ndien vetën as qytetarët as shteti pjesë e lërë anash nga integrimet euro-atlantike“, tha Veseli.

Kurse, sa i përket Listës Serbe, tha se ata e duan dhe e respektojnë Republikën e Kosovës dhe duhet të lëvizin lirshëm edhe qytetarët serbë.

“T’i kryejmë detyrat tona ne pozitë e opozitë dhe gjithsesi kemi me pas veprim pozitivë edhe nga pjesa e tyre”, tha ai.

Veseli shtoi se do ta arrijnë pasi në momentet më të vështira dinë të sillen më së mirë, këtë sipas tij e kanë dëshmuar në të kaluarën dhe do ta dëshmojnë edhe sot.

Përndryshe, vendimi për shtyerjen e seancës, është marrë pas dy orë e gjysmë konsultime në mes pozitës dhe LDK-së. Këta të fundit po kërkojnë që raporti i Bulliqajt të hiqet nga pjesa e projektligjit, ndërsa, AAK insiston që të votohet edhe raporti.

Po ashtu sot në seancën e Kuvendit nuk kanë ardhur deputetët e Listës Serbe, të cilët kanë njoftuar se nuk do ta votojnë projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi.