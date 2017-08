Stil i veçantë arti

Një artiste ka vendosur që të krijojë vepra me një vijë të vetme të pandërprerë ose përmbledhje të vijave me gjerësi konstante që mund të vizatohet me një stilolaps.

Kështu krijuesja e këtyre veprave përpiqet të ndjek artistët kompjuterik si Georg Nees dhe Frieder Nake që filluan të krijojnë vepra arti me plotësues.

Ky stil është një nga krijimet e saj më të fundit, ajo përdor si model fotografi të ndryshme të cilat i kthen në vizatime, shkruan rtv21.tv.

Kur bën “vizatimin”, ajo vlerëson dinamikisht imazhin dhe përshtat rrugën e vizatimit sipas strukturave në imazh me dritë-hije dhe ton të ngjyrave./21Media