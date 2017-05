Pas mbledhjes së jashtëzakonshme të kryesisë së PDK-së, nënkretari i kësaj parti Hajredin Kuçi tha se PDK-ja në ditët në vazhdim do të marrë vendimin në lidhje me mocionin e opozitës për rrëzimin e Qeverisë. Ndërsa i pyetur se nëse Kadri Veseli, do të kandidojë për kryeministër të Kosovës, Kuçi tha se tha se çdo kush që drejton një parti është kandidat për kryeministër./21Media

Pas mbledhjes së jashtëzakonshme të kryesisë së PDK-së, nënkretari i kësaj parti Hajredin Kuçi tha se PDK-ja në ditët në vazhdim do të marrë vendimin në lidhje me mocionin e opozitës për rrëzimin e Qeverisë. Ndërsa i pyetur se nëse Kadri Veseli, do të kandidojë për kryeministër të Kosovës, Kuçi tha se tha se çdo kush që drejton një parti është kandidat për kryeministër./21Media

http://rtv21.tv/kuci-pdk-ditet-ne-vijtim-do-te-marre-vendim-per-mocionin-e-opozites/