Dhjetëra qytetarë qetë protestuan para Kishës ortodokse kundër marrëveshjes më qeverinë bullgare për shkak se sipas tyre nuk është pyetur populli për nënshkrimin e një marrëveshje të këtillë. Ata thonë se kanë dalë në mbrojte të Maqedonisë dhe nuk pajtohen me këto politika e sidomos me këtë qeveri. Sipas tyre Zoran Zaevi nuk është kompetent dhe nuk ka autorizim për të nënshkruar një marrëveshje të këtillë nacionale. Ndryshe, personat e njejtë rreth tre muaj protestuan para qeverisë me të ashtuquajturit të bashkuar për Maqedoninë.

“Dy persona të cilat mes vete duhet të nënshkruajnë marrëveshje duhet së pari duhet që ta njohin njëri tjetrin, çfarë marrëveshje do të jetë kjo me Bullgarinë kur ajo nuk e pranon popullin maqedonas e as gjuhën maqedonase”, tha Bogolub Angelovski, protestues./21Media