Organizohet gara e skijimit “Kupa e Gjeravicës 2018’’, vendin e parë e fitoi Arbi Popovci

Organizohet gara e skijimit “Kupa e Gjeravicës 2018’’, vendin e parë e fitoi Arbi Popovci

Të gjitha rrugët ditën e shtunë të dergonin në Bjeshkën e Belegut. Pas 14 viteve Komuna e Deçanit në bashkëpunim me Federatën Skitare të Kosovës organizuan garën e skijimit “Kupa e Gjeravicës 2018’’

Garat e skjimit u mbajtën për kategoritë junior në disiplinën e sllallomit të madh (GS) dhe për kategoritë senior në disiplinën e sllallomit (SL) të madh (GS).

Kryetari i Komunës Bashkim Ramosaj tha se; “Komuna e Deçanit është dukë bërë përpjekje të vazhdueshme në zhvillimin dhe promovimin e vlerave turistike që posedon komuna e jonë, më faktin se kemi resurse të shumta të bukurive natyrore të Bjeshkëve të Deçanit. Zoti na i ka dhuru këto bukuri e ne më mundësit tona si komunë i kemi dhanë prioritet zhvillimit të turizmit, e në këtë rast ju bëj thirrje instancave më të larta qeveritare, donatorëve, bashkadhetarëve dhe vet qytetarëve, që të na bashkohën e bashkë në rrugën e nisur të sjellim më të mirën e mundshme për zhvillimin e turizmit ku përfitues do të jenë jo vetëm qytetarët deçanasë por edhe vendi ynë nga të hyrat që do të krijohen nga turistët vendor dhe të huaj. Bjeshkët e Deçanit veçanërisht Bjeshka e Belegut është e përshtashme për zhvillimin e turizmit dimëror, ski, ngjitje dhe atë stacionar etj., për të krijuar kushte për turistët duhet të bëhen investime për ndërtimin e infrastrukturës në përgjithësi ku mundëson se bukuritë e këtij vendit mund ti shijoj secili vizitorë vendor dhe i huaj përgjatë gjithë vitit”, tha Ramosaj, thuhet në njoftimin e dërguar nga komuna e Deçanit.

“Në mandatin tim 4 vjeçarë si proritet, kam vendosur përkushtimin tim për zhvillimin e turizmit e në këtë drejtim dhashtë zoti që kjo të jetë një nismë e mbarë dukë ju premtuar se kjo garë do të jetë tradicioanle, e nuk do të thotë se çdo vit gara të mbahet vetëm në Bjeshkën e Belegut duhet theksuar edhe vet faktin se komuna e Deçanit ka shumë bjeshkë atraktive me terene të përshtashme për mbatjen e garave dimërore-skitarisë edhe në bjeshkët e tjera si: Bjeshkën e Kurvallës, Bjeshkën e Strellcit, Majën e Çetave etj”, tha më tej kryetari i Deçanit.

Duhet të përmendet se Bjeshka e Belegut paraqet një prej destinacioneve turistike, që secili vizitor t’i ofrojë një përvojë unike me mjedisin e bukur natyrorë e tërheqës, me lartësinë mbi detare mbi 2200-2300 m ku bora qëndron afërsisht 60 % ose gjithsej prej 60-210 ditë , me kapacitete të vizitorëve 17000/ ditë.

Pjesëmarrësit e kësaj gare shprehen të lumtur për një nismë të tillë duke uruar që kjo të jetë tradicionale më vet faktin se kjo pistë e Bjeshkës së Belegut është njëra ndër pistat me të mira në Kosovë e lirishtë mundë të themi edhe në Ballkan, pak investim dhe githçka do të jetë në të mirën e vendit.

“Një falendërim për punën e Federatës së Skitarisë së Kosovës , Shoqatës Alpiniste “Shkëlzen Haradinaj” në Deçan, Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe Sportit, Ministrisë së Mjedisit dhe Plnifikimit Hapsinorë, FSK-së, Policisë së Kosovës dhe Komunës së Deçanit, të cilët përkundër vështirësisë dhe borës së madh ku arrin deri në 3m arritën të realizojnë më suksese këto gara dhe të shpallin fituesit sipas kategorive të garimit”, thuhet tutje në komunikatë.

Më poshtë rezultatet “Kupa e Gjeravicës 2018” Sllallomi i madh të mbajtura më 10.03.2018 ne atac keni tabelen e kompletuar nga Federata e Skitaris .