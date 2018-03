“Kjo është për juve”

“Kjo është për juve”

Mijëra njerëz kanë dalë në sheshet e Prishtinës, në koncertin madhështor për nder të 10 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Ky koncert nuk mund të ishte me i veçantë se kaq, pasiqë po perfromon njëra prej yjeve të njohura botërore me origjinë shqiptare Rita Ora, e paraprakisht këndoi edhe reperi ndër më të mirët kosovar Ledri Vula, shkruan rtv21.tv

Rita në skenë doli e veshur kuq e zi dhe paraqitjen e saj e filloi me këngën “ I Will never let you down”, për ta pasuar me “Shine you light” e të tjera. Rita përmendi se videoklipin e kësaj kënge e kishte realizuar në Kosovë.

Mbrëmja po përmbyllet me fishekzjarrë të cilët kanë pushtuar qiellin e Prishtinës./21Media