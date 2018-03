Presidenti Thaçi thotë gjatë këtij viti, deputetët skeptikë

Presidenti Thaçi thotë gjatë këtij viti, deputetët skeptikë

Kur do të bëhet transformimi i FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës? Presidenti Hashim Thaçi paralajmëroi se gjatë këtij viti do të themelohet Ushtria e Kosovës. Mirëpo, anëtarë të Komisionit parlamentar të Sigurisë dyshojnë se ushtria do të mund të krijohet deri në fund të vitit 2018./21Media