Hoxha: Nëse ratifikohet demarkacioni këtë muaj, heqja e vizave në fund të këtij viti

Hoxha: Nëse ratifikohet demarkacioni këtë muaj, heqja e vizave në fund të këtij viti

Kur do të mund të udhëtojmë pa viza? A po e mban peng këtë të drejtë elementare të qytetarëve të Kosovës vetëm demarkacioni me Malin e Zi apo korrupsioni do të jetë pengesa tjetër që do të zvarrisë edhe më tej heqjen e vizave?

Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha parashikon se nëse ratifikohet demarkacioni këtë muaj, heqja e vizave do të bëhet në fund të këtij viti e nëse jo mbetet pas vitit 2020. Ministren Hoxha e intervistoi kolegu Burim Zariqi.//21Media