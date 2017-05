Mësoni detaje rreth përkujdesjes ndaj luleve

Stina e pranverës është koha kur shumë dashamirës të luleve fillojnë t’i mbjellin ato, t`i rregullojnë kopshtet, apo edhe ballkonet e banesave. Për të dhënë detaje rreth se si duhet të mbillen lulet si të ujiten dhe në përgjithësi për kujdesin ndaj tyre ishte e ftuar në Programin e mëngjesit Menagjerja e Agrokom , Fahrie Limani

Ajo ka treguar se si duhet të veprojmë kur i mbjellim lulet në kohën e pranverës. “Nëse i mbjellim lulet në vazo, kryesisht në vazo të ballkoneve duhet të kemi kujdes të mos t’i ujitim tepër në këtë periudhë e majit ose prillit dikund deri nga gjysma e qershorit meqë temperaturat nuk janë edhe aq të larta”

Ajo ka shtuat se nëse në këtë periudhe ia teprojmë me ujitjen, atëherë mund të fillojnë të zverdhen lulet dhe mos të japin sasinë aq sa duhet të luleve.

“Zakonisht unë propozoj në këtë periudhë t’i kontrollojmë dy ose në të tretën ditë a kanë nevojë lulet e ballkonit të ujiten.”, ka rekomanduar ajo

Kurse gjatë periudhës korrik-gusht kur temperaturat janë më të larta Limani ka shtuar se lulet kanë nevojë të ujitjen çdo ditë.

“Nëse i mbjellim tani lulet në ballkon, dikund prej periudhës nga gjysma e korrikut, gushtit shtatorit kishte me qenë mirë t’i ushqejmë me ushqim të lëngët me që plehun që kanë në vazo mudn ta hargjojnë deri në atë periudhë “, ka treguar Limani.



