Artistja bashkon realen me abstrakten në pikturimin e automjeteve

“A është kjo një fotografi e një makine apo një pikturë”? Kjo është çështja që artistja e automjeteve të bukura, Shannon “Shan” Fannin, i pëlqen të dëgjojë shikuesit e pikturave të saj. Duhen disa hetime vizuale për t’u siguruar. Në fillim, pikturat e saj duket foto-realiste. Pas inspektimit të mëtejshëm, filloni të vini re reflektimet e shtrembëruara të shifrave, makinave dhe peizazhit., shkruan rtv21.tv.

“Unë me të vërtetë gëzoj një pikturë që kombinon realizmin me njëfarë abstraksioni. Unë e shikoj punën time si realizëm 95%, dhe 5% e personalitetit tim dhe ndjenjës së humorit të hedhur. Unë kurrë nuk mund të tërhiqem realizmin e plotë. I admiroj atë që bëjnë, por kam nevojë për pak më shumë liri në punën time. Përveç kësaj, në qoftë se unë u përpoq për realizmin total, unë kurrë nuk do të përfundojë një pikturë. Unë gjithmonë do të mendoj për veten time dhe nuk do të kënaqem derisa puna të ishte e përsosur. Nuk do të ishte kurrë e përsosur. Në vend të kësaj, unë xhiruar për një ekuilibër që përfshin rregullat e perspektivës, ngjyra, formë, formë dhe pastaj unë thyej disa prej tyre. “, tha ajo.

Shan jeton në Austin të Teksasit dhe ka qenë një artiste profesioniste që nga vjeshta 2014.

Ajo është gjithashtu një shkrimtare e ftuar për artistët në Art, “CREATE! Magazine”, “StudioVox” dhe shkruan për marketingun e artit, se si një edukim formal i artit kundrejt njohurive të jetës formon një artist dhe shumë më tepër.

Ju mund të gjeni punën e Shanit aktualisht në galeri në Teksas dhe Kaliforni./21Media