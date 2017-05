Telefoni Nokia 3310 gati për të qenë në duart tuaja

Për të gjithë ata që e pëlqejnë telefonin klasik Nokia 3310 ka një lajm të mirë. Bëhet e ditur se ky telefon do të dal në shitje muajin e ardhshëm.

Kongresit Botërore të Celularëve në Barcelonë, ku u prezantua ky telefon zëdhënsi i kompanisë Nokia pat bërë të ditur që telefoni do të dalë në shitje në tremujorin e dytë të vitit.

Çmimi i Nokia 3310 pritet të jetë 48 euro deri në 70, ndërkaq nuk prite që të shitet në SHBA.

Pamja do të jetë si e paraardhësi, përveç asaj që ekrani nuk do të jetë 84×84, por me ngjyra. Telefoni do të shitet nga kompania finlandeze HMD Global./21Media

http://rtv21.tv/kur-te-dale-ne-shitje-dhe-sa-te-kushtojne-telefoni-klasik-nokia/