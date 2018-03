Ismaili thotë se të premten do të kthehet "NEWBORN"

Monumenti i cili u bë simbol i shpalljes së Pavarësisë së Kosovës para dhjetë viteve, NEWBORN, do të rikthehet në vendin e vet afër Pallatit të Rinisë të premten më 16 shkurt një ditë para dhjetëvjetorit të pavarësisë.

Ai qe zhvendosur ditë më parë nga vendi para Pallatit të Rinisë.

Ideatori i këtij monumenti, Fisnik Ismaili, tha se pritet që monumenti me pamje të re të kthehet në vendin e vet pas pak ditësh.

“Monumenti ende nuk është vendosur në vendin e vet. Vendosja do të bëhet të premten”, tha shkurt Ismaili për Kallxo.com.

Ai nuk dha detaje rreth pamjes së re të monumentit dhe simbolikës së tij.

“Së bashku me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve kemi vendosë që mos me shpalos detaje në lidhje me monumentin e ri”, shtoi Ismaili.

Monumenti i NEWBORN-it, u largua para ca ditësh nga vendi i tij afër Pallatit të Rinisë.

Për zhvendosjen e monumentit, Ismaili pati thënë se monumenti sipas traditës do të ketë pamje të re dhe të bukur.

“NEWBORN sivjet po e merr trajtimin që e ka meritue edhe e ka pritë tash 10 vjet. Po e çojmë me i gërrye ngjyrat, ndryshkun edhe papastërtinë që e ka mbledhë ndër vite. Kthehet qeto ditë edhe më i bukur, me pamje të re, që tashmë është bë traditë”, pati shkruar Ismaili në ‘Facebook’.