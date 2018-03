Borbardha, Ariel, Rapunzel me disa kile më shumë

Princeshat e Disney ndoshta nuk do të dalin kurr nga moda, pasi artistët vazhdojnë të gjejnë frymëzim në to, përcjell rtv21.tv

Artistja Victoria Kosheleva bëri një kthesë të mirë, ndryshe nga princeshat e Disney. Po sikur Arieli të kishte ngrënë shumë hamburgerë? Çka nëse Jasmine nuk mundi të ndalonte gëlltitjen e llokumeve? Epo … Ajo që sapo imagjinonit në mendjen tuaj do të ndodhë. Ato do të kishin shumë vështirësi të ngjiten në shkallët, dhe qilimi i Aladinit nuk do të fluturojë më.

Dubbing seri e saj “Fat Disney Princess”, Kosheleva riimagjinoi princeshat Disney si e kundërta e asaj që ato fillimisht duken. Në vend të përshtatjes, ato tani janë më shumë në kategorinë e personave me mbipeshë. Ajo shtoi barkun e rrumbullakët tek Arieli, Borëbardha dhe disa zonja të tjera të zgjedhura./21Media