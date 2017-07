Adrola ka pranuar kritika në llogarinë e saj në Instagram

Modelja e njohur, Adrola Dushi ditë më parë ka publikuar një foto ku shfaqet duke e puthur djalin e saj në buzë.

Mirëpo një veprim i tillë për disa nga ndjekësit e saj është konsideruar si shumë i gabueshëm.

E pas gjithë kritikave që ka pranuar, Adrola ka “shpërthyer” përmes një postimi në rrjetin social Instagram.

“Doja mos të prishja qetësinë e pushimeve të mija, mos të merresha me komentet ofenduese dhe e fshiva këtë foto,shumë të dashur për mua, por që ka shkaktuar shumë polemika.

Jam e vetëdijshme që jo çdo postim i imi do shkaktojë simpatine tuaj, që jo çdo postim do të shkaktojë dashamirësinë tuaj,të cilën nuk ma keni kursyer asnjëherë; Por kurrë nuk kam pritur që të më ofendonit për mënyrën se si ia trasmetoj dashurinë tim biri. Si t’i edukojmë fëmijët ka forma të caktuara, si t’ju flasim atyre ka forma të tjera. Çdo kush mund të të japi një këshillë se në çfarë forme t’i bëjmë këto gjëra. Gjithçka në jetë bëhet sipas disa formave vëtëm trasmetimi i dashurisë tek fëmija yt nuk mund të ketë formë as mënyrë. Dashuria për fëmijën është ndjenja më e madhe në botë dhe asnjë psikolog, doktorr, i afërm apo kushdo qoftë nuk mund të të tregojë se si ta shfaqësh atë. Për gjithçka mund të më kritikoni, por vetëm se si e shfaq dashurinë ndaj fëmijës tim jo; aq më pak të më ofendoni.

Ne te vertete nuk jam dakort me gjestin e dashur Adrola e sic ke shkruar edhe vete nuk mund te pajtohen te gjithe me mendimin tend por nuk jam dakort as me ofendimet dhe cdo lloj forme te shprehuri qe prek dinjitetin apo personalitetin e dikujt. Te kam pare e te kam degjuar ne TV disa here. Me je dukur gjithmone nje vajze e ekuilibruar dhe me kembe ne toke jo si ca “models wanna be” komplet tyryfyle. Vazhdoj ta mendoj. Njerezit mund te (para)gjykojne ose te shprehin opinionet e tyre por ka forma nga me te ndryshmet pa kaluar me fyerje. Te uroj gjithe te mirat!” ka shkruar Adrola./21Media