Luana ka zbuluar një detaj të rëndësishëm

Këngëtarja e njohur nga Shqipëria, Luana Vjollca, po shijon suksesin e këngës së saj më të fundit “Benzina”.

Luanën e shohim në ekran, koncerte, por nëse keni menduar ndonjëherë se Luanën mund ta ftoni në dasmë si këngëtare dhe ajo të vijë.

E ftuar në “Top Albania Radio” Luana na ka zbuluar një detaj; Ju mund ta shihni të performojë në koncerte por kurrën e kurrës nuk do të këndojë në dasma.

“Nuk do të bëhem kurrë këngëtare dasmash. Do të këndoja nëpër evente të ndryshme e sigurisht nëpër koncerte, por në dasma jo. Këngët e mia nuk janë të përshtatshme për ceremoni martesore dhe kurrë nuk do të krijoj muzikë dasmash”, është shprehur Luana.