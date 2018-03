Vetëvendosje kundërshton procedimin e demarkacionit në Kuvend

Lëvizja Vetëvendosje ka kundërshtuar vendimin e Qeverisë për ta proceduar në Kuvend marrëveshjen për kufirin me Malin e Zi.

Në këtë lëvizje thonë se kjo që po ndodhë me demarkacionin sidomos me aneks marrëveshjen nuk është asgjë tjetër pos një strategji dalëse e kryeministrit Ramush Haradinaj në raport me ndryshimin e qëndrimit të tij ndaj demarkacionit.

Sipas Vetëvendosjes, në aspektin ndërkombëtarë kjo aneks marrëveshje nuk është asgjë përveç për konsum të brendshëm.

Paralajmërojnë kundërshtim të kësaj marrëveshje në Kuvend në të gjitha format./21Media