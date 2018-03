Albin Kurti i shkruan letër Ramush Haradinajt

Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti ka shkruar një letër publike për kryeministrin, Ramush Haradinaj lidhur me marrëveshjen e Demarkacionit me Malin e Zi. Kurti kërkon nga Haradinaj që të ndiqen 5 hapa për zgjidhjen e kësaj teme.

Kurti sygjeron që një herë të ketë debat parlamentar për raportin e komisionit të Bulliqit, pastaj në mënyrë diplomatike t’i kërkohet Malit të Zi që të niset një proces i ri i demarkimit.

Po ashtu, kreu i Vetëvendosjes ka thënë që nuk duhet gënjyer qytetarët që miratimi i Demarkacionit është kushti i vetëm për liberalizimin e vizave.

Sipas Kurtit, luftimi i korrupsionit është më i rëndësishëm.

”Ngutia për të ratifikuar ‘demarkacionin’ me Malin e Zi është bërë urgjenca e ditës ‘për shkak të vizave’. Ndërkohë, që të gjithë e dimë se ratifikimi i ‘demarkacionit’ është kushti i parafundit dhe jo i fundit për liberalizimin e vizave. Sepse, edhe po ta harrojmë e abstraktojmë kufirin me Serbinë dhe kushtëzimet e mundshme vijuese, kushti tjetër është po aq i rëndësishëm për BE-në (në mos edhe më shumë se aq): luftimi i krimit e korrupsionit, me vendime të prera e të fundme në afër 40 raste korrupsioni. Sepse, nuk ka heqje vizash pa miratimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, pa ndryshim të Kodit Penal e të Kodit të Procedurës Penale, e, qe besa, edhe pa arrestimin e disa peshkaqenëve të krimit”, ka shkruar Kurti në letrën e tij.

I pari i VV-së ka kërkuar që të ndiqet bashkë një udhë tjetër, e cila sipas tij do t’i përmbante disa hapa:

”1) Debat parlamentar për raportin e Komisionit Bulliqi, aq më tepër që marrëveshja e 26 gushtit 2015 pat shkelur Rezolutën e Kuvendit të 25 qershorit 2015;

2) Të nxjerrim një Deklaratë të Kuvendit të Kosovës për fqinjësi të mirë me Malin e Zi dhe me kërkesë për rishqyrtim të marrëveshjes;

3) Përmes kontakteve të drejtpërdrejta diplomatike t’i kumtoni mospajtueshmërinë Malit të Zi me metodologjinë e përcaktimit të kufirit dhe të filloni iniciativën e re për një proces të ri të demarkimit.

4) Hetim parlamentar për marrëveshjen, gjithë rrjedhën, rolin dhe përgjegjësinë e faktorëve të involvuar në këtë proces.

5) Konferencë ndërkombëtare lidhur me procesin e përkufizimit (delimitimit) dhe shënjimit (demarkacionit) të kufirit në Kosovë, regjion e më gjerë, si rast për shpalosjen e gjithë të vërtetës.

Tashmë i kemi dy zhvillime pozitive: pranimi implicit i gabimit nga Presidenti Thaçi dhe pranimi implicit nga Mali i Zi për bisedime të reja. Këto duhen mirëpërdorur për zhvillime të reja, jo për t’i vulosur ato të vjetrat.

Përfundimisht, le ta bëjmë njëherë korrigjimin me Komision të përbashkët – le të quhet edhe TPP (Trup i Përbashkët Punues) – pastaj ratifikimin. Ndërkohë, e plotësojmë kriterin për luftimin e korrupsionit e krimit. Në fund, të dy kriteret i plotësojnë përafërsisht në të njëjtën kohë dhe fitojmë liberalizimin e vizave.”, ka shkruar Kurti në letrën drejtuar kryeministrit, ku të njëjtën e ka publikuar në llogarinë e tij “Facebook”.

Ndryshe, deri tani në tri seancat e thirrura për demarkacionin, Kuvendi nuk ka arritur që demarkacionin ta qes në votim. Lista Serbe dhe Vetëvendosja deri tani janë deklaruar kundër marrëveshjes së demarkacionit.