Kurti ka thënë se dialogu të fillojë me serbët që jetojnë në Kosovë

Kurti ka thënë se dialogu të fillojë me serbët që jetojnë në Kosovë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti, pas një ligjërate të mbajtur me studentët e ISPE dhe atyre të Universitetit Heidelbergut, tha se me qeverisjen e tyre nuk do të rritet Qeveria, por do të përforcohet shteti.

Kurti, tha se me ardhjen e tij në pushtet do të bëhet grumbullimi i Ministrive dhe nuk do te ketë ministri aq sa ka tani si dhe secila Ministri do të ketë vetëm një zëvendësministër./21Media

http://rtv21.tv/kurti-qeverisjen-tone-nuk-rritet-qeveria-por-te-perforcohet-shteti/