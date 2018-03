“Do t’i forcojmë edhe më tej marrëdhëniet me ndërkombëtarët”

Kryetari i Vetëvendosjes, Albin Kurti, konsideron se ardhja e kësaj lëvizjeje në pushtet është domosdoshmëri. Ai në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, tha se do ta vendosin vendin në binarët e zhvillimit dhe do t’i forcojnë marrëdhëniet me ndërkombëtarë./21Media