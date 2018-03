Një film për komandantin legjendar Adem Jasharin, po përgatitet nga regjisori dhe skenaristi Luan Kryeziu

Ende pa përfunduar përgatitjet për film, ka shumë të interesuar për rolin e ikonës kosovare, e një ndër ta është edhe Rade Serbedzija, një aktor i lindur në Kroaci, mirëpo me nënshtetësi serbe.

Regjisori Kryeziu menjëherë ka refuzuar gatishmërinë e Serbedzijas për të luajtur këtë rol të rëndësishëm, për shkak të nacionalitetit të tij.

Megjithatë, Rade është një nga aktorët më të famshëm të Ballkanit, duke u paraqitur në shumë filma hollivudianë. Ai ishte edhe një nga aktorët më të famshëm jugosllavë në vitet 70të dhe 80të, shkruan rtv21.tv.

Ai njihet ndërkombtarisht për paraqitjet e tij fantastike në rolet dytësore, në filma shumë të famshëm si Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 1, X-Men: First Class, The Saint dhe Mission Impossible 2. Ai gjithashtu kishte rol negativ në filmin Taken 2 krahas aktorit Liam Neeson.

Aktori 71 vjeçar gjithashtu është paraqitur edhe në seriale shumë të famshme amerikane, si: 24, CSI: Miami e Downton Abbey.

Rade është një aktor që njihet në të gjithë botën, por rëndësia historike e komandantit Adem Jashari, ka bërë që ai të jetë i interesuar për një rol në një film kosovar.

Vlen të ceket se aktori veteran ka fituar 7 çmime nga 10 sa ishte nominuar në festivale ndërkombëtare./21Media