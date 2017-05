Qytetarët e vendosën se kush është diva e muzikës

Skena muzikore kosovare për vite me radhë ka qenë dhe vazhdon të jetë mjaft e pasur me këngëtarë të zhanreve të ndryshme muzikore. Disa krijuan hite, por me pauza, disa ishin yje dhe ende vazhdojnë të jenë, të tjerë edhe pse u larguan nga skena, publiku ende i dëgjon me ëndje e shumë të tjerë i janë bashkuar e po i bashkohen skenës muzikore, duke e pasuruar atë edhe më shumë.

Meqenëse, në vendin tonë ka shumë këngëtarë të mirë, përfshirë breza të ndryshëm, ndoshta është edhe e vështirë të përcaktosh ndonjërin se cili është më i miri. Para kësaj dileme shpeshherë gjendet edhe publiku kur pyetet si cili/cila këngëtare është më i/e mirë/a, disa ngurrojnë të përgjigjen, e disa të tjerë nuk kanë luhatje për këtë, shkruan rtv21.tv

Kështu ka ngjarë edhe këtë herë me qytetarët në kryeqytet, të cilët për emisionin ”Mirage” është dashur të përgjigjen rreth pyetjes se cila është diva e skenës muzikore e të gjitha kohërave?. Lidhur me këtë pyetje, pati përgjigjie se diva muzikës është: Shyhrete Behluli, Nexhmije Pagarusha, Leonora Jakupi, etj, por që numri më i madh i tyre thanë që diva e muzikës së të gjitha kohërave është këngëtarja, Adelina Ismajli, të cilët pa asnjë mëdyshje e thonin emrin e saj.

Ndryshe, kjo nuk është hera e parë që Adelina Ismajli shihet si diva e muzikës, pasiqë këtë epitet ylli kosovar e ka fituar qysh shumë vite më parë. Edhe pse, tani nuk është shumë aktive në muzikë, ajo prapë se prapë vazhdon ta mbajë titullin, si diva e muzikës në vendin tonë./21Media

