Numri një i Zanfinës

Numri një i Zanfinës

Këngëtarja e njohur Zanfina Ismajli shpesh herë ka treguar dashurinë e saj të pakusht për familjen.

Edhe sot ajo e ka bërë këtë gjë në një formë më ndryshe. Në Instagram Story ka publikuar një fotografi bashkë me motrën e saj Emën. “Family is alëays first (Familja është gjithmonë e para)”, ka shkruar Zanifna, shkruan rtv21.tv

Sa i përket profesionit , ajo këtë verë ka publikuar këngën “Sje ai mo”./21Media