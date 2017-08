Imazhet me të mira të Lia Stubllës

Dizajnerja Lia Stublla ka folur edhe për suksesin e brendit të saj. Ajo ka thënë se nuk e ka ditur se marketingu është pjesa më e rëndësishme e një biznesi.

”Por ka ndodh rastësisht që e kam pasë reklamën më të mirë të mundshme, Dafina Zeqirin e kam pas imazh të brendit edhe Blerona Zeqirin, kështu që Zeqirkat…”” , ka thënë ajo duke shtuar se sekreti tjetër i suksesit të saj është rrethi dhe stafi. “Unë shumë familjarizohna me stafin, edhe kisha mujt me thanë se jam lider e nuk jam boss… unë nuk jetoj me prindërit e mi jetoj me stafin tem”, ka treguar Stublla në “21 Gradë” në RTV21./21Media