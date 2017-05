Vëllezërit Mziu promovojnë "Hajde xhane" Vëllezërit Mziu ishin të ftuar në emisionin “1 kafe prej shpisë” ku promovuan këngën e tyre të re “Hajde Xhane”. Për projektin ata treguan se kanë bashkëpunuar me Naim Krasniqin.

Përveç projektit të ri ata kanë folur dhe për detaje tjera të jetës peronale ku kanë treguar se asnjëherë nuk kanë bërë një pushim ashtu si duhet për shkak të punës. “pushi jemi shku me bo po kurr sun kemi bo, për arsye se gjithmonë po lidhet me punën, shmebull shkojna në Durrës, Velipojë, apo Sarandë ulqin shkojna me pushu gjithmonë lidhet diçka me punën”, ka thënë Mizu./21Media

