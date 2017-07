Kushner, ka pranuar se gjatë fushatës dhe periudhës transicionale presidenciale u takua me zyrtarë rus

Në një deklaratë dërguar mediave disa orë para dëshmisë së tij para Senatit, dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, ka pranuar se gjatë fushatës dhe periudhës transicionale presidenciale u takua me zyrtarë rus, përfshirë edhe ambasadorin e Rusisë në Shtetet e Bashkuara, Sergei Kiseljak, por mohon çdo bashkëpunim me ta.

“Kam pasur dy thirrje telefonike me ambasadorin Kiseljak në mes prillit dhe nëntorit të 2016-tës. Edhe pse kam pasur mijëra thirrje në atë periudhë nuk më kujtohet ndonjë bisedë më ambasadorin rus. Nuk kam pasur asnjë lidhje me ambasadorin para zgjedhjeve. Në fakt më 9 nëntor nuk kam mundur as ta kujtoj emrin e ambasadorit”, ka thënë Kushner për Reutters.