Memli Krasniqi: Kadri Veseli kandidati i vetëm për kryepralamentar

Nesër më në Kuvendin e Kosovës do të mbahet seanca konstituive, përmes së cilës do të verifikohen mandatet e deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ndërkohë, zyrtarë të Kuvendit thonë se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet sa i përket seancës. Bënë të ditur gjithashtu se janë regjistruar të gjithë deputetët e legjislaturës së re. Në PDK njoftuan se Kadri Veseli është kandidati i vetëm për kryetar të Kuvendit dhe se zyrtarizimi i kësaj kandidature do të bëhet nesër./21Media